Une marée humain devant le stade du 5 Juillet

Aux premières lueurs de l'aube, des milliers de supporters du CR Belouizdad et du MC Alger ont commencé à converger vers le stade du 5 Juillet pour "s’assurer" une place pour assister à la finale. Un raz-de-marée humain s'est formé devant les entrées du stade olympique, forçant les organisateurs à ouvrir les portes dès 9h30, une heure et demie plus tôt que l'horaire initial.

Moins d'une heure après l'ouverture des portes, de larges sections du stade olympique étaient déjà pleines de spectateurs, indiquant que le stade serait complètement rempli en quelques minutes seulement. Ceux qui avaient décidé de prier la prière du vendredi dans les mosquées voisines risquaient de se voir refuser l'accès, car les portes pourraient être fermées avant l'heure prévue de 15h.

Les services de sécurité ont mis en place des points de contrôle et des barrières de sécurité aux entrées du stade, empêchant toute personne sans billet d'approcher, ce qui reste compliqué puisque de nombreux supporters sont en possession de tickets contrefaits. Les feux d'artifice et les objets dangereux ont été confisqués pour assurer la sécurité des spectateurs.