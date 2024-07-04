زلة لسان جديدة لبايدن تثير الجدل

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلا واسعا بعد زلة لسان جديدة، حين قال "إنه فخور بكونه أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود"، وذلك خلال مقابلة إذاعية في فيلادلفيا بمناسبة يوم الاستقلال، حسبما أفادت صحيفة "التليغراف".

وقالت صحيفة تليغراف البريطانية، اليوم الجمعة، في تقرير لها إنه "بعد أسبوع من المناظرة الكارثية بين جو بايـدن ودونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف الرئيس الأمريكي كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا.

وأضافت: "خلط بايـدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة أنا فخور بأن أكون كما قلت أول نائب رئيس وأول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود”، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وحقق أوباما وهاريس إنجازا تاريخا عندما تم انتخابهما في عامي 2008 و2020 على التوالي، حيث أصبح هو أول رئيس أسود وأصبحت هي أول نائبة رئيس سوداء وأول امرأة تتولى هذا المنصب.