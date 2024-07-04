لجنة الانضباط لـ"الكاف" تصدر قراراتها

كشفت مصادر صحفية مصرية أن قرارات لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف" بخصوص قضية انسحاب اتحاد العاصمة من نصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس "الكاف" على خليفة القميص المزيف لنادي منافسها نهضة بركان ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة.

في انتظار ذلك فرضت لجنة الانضباط اليوم عقوبات ثقيلة بحق نادي الزمالك المصري على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس الكاف الذي جمعه بنادي نهضة بركان المغرب

وغرمت لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف" الفريق المصري، 200 ألف دولار مع الاستقبال دون حضور جمهوره لـ 4 مباريات مقبلة في المنافسة الافريقية ( مبارتان مع وقف التنفيذ)

وجاءت هذه العقوبات الصارمة بسبب تجاوزات شهدها حفل تسليم الكأس والميداليات في مباراة الاياب من نهائي كأس الكاف الذي جرى في 19 ماي الماضي بملعب القاهرة وشهد تتويج بها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي بعد فوزه بهدف وحيد.

كما قررت لجنة الانضباط أيضا معاقبة نادي لاعب نادي أبو سليم حسام العباني لاعب ابوسليم الليبي بالايقاف 8 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار بعد تهجمه علي حكم مباراة فريقه أمام نهضة بركان أيضا، المصري محمد معروف في مباراة الاياب من ربع نهائي كأس الكاف.