"التاسعة" في بلوزداد

توج نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بكأس الجمهورية، موسم 2023-2024، بعد تغلبه على الجار مولودية الجزائر في النهائي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ولم ترقى المقابلة إلى مستوى الحضور الجماهيري الغفير وحسمت على جزئيات صغيرة، حيث عرف "أبناء العقيبة" كيف يرجحون الكفة بهدف وحيد سجله المدافع كداد بعد تنفيذ ركنية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفشل بطل الجزائر هذا الموسم في العودة خلال الشوط الثاني واكتفى ببعض المحاولات المحتشمة التي لم تستطع فك شفرة الدفاع البلوزدادي المنظم.

وأعلن بعدها الحكم الدولي مصطفى غربال نهاية المقابلة بفوز أشبال المدرب باكيتا وحصولهم على لقبهم التاسع في المنافسة، ما جعلهم ينفردون بالرقم القياسي في عدد التتويجات تاركين الثلاثي، مولودية الجزائر، وفاق سطيف واتحاد الجزائر في المركز الثاني بـ8 ألقاب لكل منهم.

وسلم رئيس الجمهورية الكأس الغالية إلى قائد شباب بلوزداد، معلنا بذلك نهاية الموسم الكروي الذي تقاسم ألقابه الناديان العاصميان (مولودية الجزائر-بطولة، شباب بلوداد-كأس)، واللذان سيلتقيان مجددا شهر جانفي المقبل في نهائي كأس السوبر.

* بعض تفاصيل المواجهة:

* صور لفرحة لاعبي شباب بلوزداد

* فيديو للحظة تسليم رئيس الجمهورية كأس الجزائر لقائد فريق شباب بلوزداد

* رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد شباب بلوزداد سفيان بوشار

* رئيس الجمهورية يسلم الميداليات الفضية لفريق مولودية الجزائر

* رئيس الجمهورية يُكرم طاقم تحكيـم النهائي

* فرحة لاعبي شباب بلوزداد وجماهيره بالتتويج عقب نهاية المباراة

* نهاية المقابلة بتتويج شباب بلوزداد بكأس الجمهورية للمرة التاسعة في تاريخه

* بوميل يقحم بوشريط ومرزوقي من أجل العودة في النتيجة

* أجواء رائعة يصنعها أنصار شباب بلوزداد

* نهاية الشوط الأول لصالح شباب بلوزداد بنتيجة هدف مقابل صفر

* هدف شباب بلوزداد

* شباب بلوزداد يتقدم في الدقيقة الـ42 عن طريق المدافع كداد .. رأسية محكمة في شباك الحارس رمضان بعد ركنية منفذة من طرف بن عيادة

* "تيفو" أنصار شباب بلوزداد

* "تيفو" أنصار مولودية الجزائر

* تقنية "الفار"

* لحظة دخول رئيس الجمهورية إلى ملعب 5 جويلية

* رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ينزل إلى أرضية الميدان لمصاحفة لاعبي الفريقين

* دخول لاعبي مولودية الجزائر إلى أرضية ملعب 5 جويلية

* غرف تغيير الملابس جاهزة

* التشكيلة الأساسية لمولودية الجزائر:

رمضان، حلايمية، بلعمري، عبد اللاوي، موالي، بن خماسة، زوغرانا، ثابتي، بلايلي، نعيجي، بايزيد.

* التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد:

قندوز، بن عيادة، كداد، بوشار، خاسف، بن غيث، سالمي، بوراس، بوصوف، مزيان, وامبا.

* تسود أجواء احتفالية رائعة في مدرجات ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، ومع فتح أبواب الملعب على الساعة الـعاشرة صباحا عوضا الحادية عشر، "غزا" أنصار الناديين العاصميين المدرجات، وهم يرتدون أوشحة فريقيهما ومنهم من كان بالأعلام والرايات التي تحمل الألوان الثلاثة: الاحمر الأخضر والأبيض.

وكما كان متفقا عليه خلال الاجتماع الفني، "احتل" أنصار "العميد" مدرجاتهم المعهودة المتمثلة في المنعرج الجنوبي, في الوقت الذي اكتظت مدرجات المنعرج الشمالي بأنصار الشباب.

* يحتضن ملعب 5 جويلية الاولمبي في العاصمة، بعد قليل، مقابلة نهائي كأس الجمهورية موسم 2023-2024، بين الجارين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وسيكون "العميد" أمام فرصة التتويج بالثنائي التاريخية بعدما نال لقب البطولة هذا الموسم، فيما يحاول أبناء العقيبة تعويض خسارتهم للقب الرابطة المحترفة الأولى الذي احتفظوا به لأربع مواسم متتالية.

وسيصل المتوج، عشية اليوم، تحت أنظار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى لقبه التاسع في المنافسة وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في سجل المتوجين بـ"السيدة الكأس".