مباشر: نهائي كأس الجمهورية

* البث المباشر نقلا عن التلفزيون العمومي:

* دخول لاعبي مولودية الجزائر إلى أرضية ملعب 5 جويلية

* غرف تغيير الملابس جاهزة

* التشكيلة الأساسية لمولودية الجزائر:

رمضان، حلايمية، بلعمري، عبد اللاوي، موالي، بن خماسة، زوغرانا، ثابتي، بلايلي، نعيجي، بايزيد.

* التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد:

قندوز، بن عيادة، كداد، بوشار، خاسف، بن غيث، سالمي، بوراس، بوصوف، مزيان, وامبا.

* تسود أجواء احتفالية رائعة في مدرجات ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، ومع فتح أبواب الملعب على الساعة الـعاشرة صباحا عوضا الحادية عشر، "غزا" أنصار الناديين العاصميين المدرجات، وهم يرتدون أوشحة فريقيهما ومنهم من كان بالأعلام والرايات التي تحمل الألوان الثلاثة: الاحمر الأخضر والأبيض.

وكما كان متفقا عليه خلال الاجتماع الفني، "احتل" أنصار "العميد" مدرجاتهم المعهودة المتمثلة في المنعرج الجنوبي, في الوقت الذي اكتظت مدرجات المنعرج الشمالي بأنصار الشباب.

* يحتضن ملعب 5 جويلية الاولمبي في العاصمة، بعد قليل، مقابلة نهائي كأس الجمهورية موسم 2023-2024، بين الجارين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وسيكون "العميد" أمام فرصة التتويج بالثنائي التاريخية بعدما نال لقب البطولة هذا الموسم، فيما يحاول أبناء العقيبة تعويض خسارتهم للقب الرابطة المحترفة الأولى الذي احتفظوا به لأربع مواسم متتالية.

وسيصل المتوج، عشية اليوم، تحت أنظار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى لقبه التاسع في المنافسة وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في سجل المتوجين بـ"السيدة الكأس".