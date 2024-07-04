وفاة غريقين بشواطئ عين تموشنت

توفي غريقان (2) اليوم الجمعة عبر شواطئ ولاية عين تموشنت، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية محلياً.

وسجلت حالة الغرق الأولى بالمنطقة الصخرية المسماة "الحجرة الخفيف" الواقعة غرب شاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 34 سنة غرقاً، حسب ما أبرزه ذات المصدر.

وعرفت المنطقة الصخرية المسماة "إكواريوم" غرب شاطئ البئر ببني صاف أيضاً اليوم الجمعة حالة وفاة غريق آخر يبلغ من العمر 33 سنة، تبعاً لما أوضحته مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وينحدر الغريقان الاثنان من ولاية سيدي بلعباس حيث تم إجلاؤهما على التوالي إلى مصلحة حفظ الجثث بكل من مستشفى "أحمد مدغري" بعين تموشنت والمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف، حسب ما أُستفيد من ذات المصدر.

وكان البحر في حالة اضطراب وهيجان طيلة اليوم الجمعة، مثلما أكدته مصالح الحماية المدنية.