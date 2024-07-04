الصحة العالمية تحذر من نقص الوقود بغزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من خطر النقص الكارثي للوقود على النظام الصحي في غزة، الذي تضرر بالفعل جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ تسعة أشهر تقريبًا.

كتب على منصة "إكس" أمس الخميس أنَّ فقط 90 ألف لتر من الوقود دخلت إلى غزة يوم أول أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80 ألف لتر يوميًا، مما يضطر الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، إلى اتخاذ خيارات مستحيلة.

شدد على ضرورة الوقود لتجنب تعليق الخدمات الصحية تمامًا، مشيرًا إلى أنه بعد خروج المستشفى الأوروبي من غزة في الثاني من يوليو، سيكون توقف أي مستشفى آخر له وقع كارثي.

منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، خلف أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال الفلسطينيين.