تسهيلات في اكتتاب استمارات الترشح للرئاسيات

مددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نشاط خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب الاستمارات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وجعلتها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من الساعة 08:00 إلى 22:00، وفق ما ذكر بيان للهيئة.

وأفادت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار "تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024"، التي شهدت صعوبات وشكاوى عديدة من قبل بعض الأحزاب والمترشحين المحتملين للمنصب.

كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن رقم التعريف الوطني "ليس ضروريا في ملأ استمارة الاكتتاب واستعمال بطاقة التعريف الكلاسيكية في عملية التصديق يبقى ساري المفعول".

وأشار البيان إلى أنه و"في حالة عدم إحضار بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب الفردية لصالح الراغب بالترشيح يمكنه استخراج شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية".

وبعد مضي قرابة الشهر من الفترة القانونية لجمع واكتتاب استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، لم يتمكن لغاية الآن، ولا أحد من الراغبين في الترشح ممن سحبوا هذه الوثيقة، من بلوغ سقف 50 ألف استمارة المحددة في شروط الترشح للمنصب، باستنثناء حركة "حمس" التي جمعت لمرشحها استمارات المنتخبين المحددة بـ 600 توقسع منتخب.

وخلافا لما كان معمولا به في الاستحقاقات الماضية، فُرضت عدة شروط جديدة، من بينها تعبئة استمارة في الانتخابات الحالية المصادقة على الوثيقة من قبل ضابط عمومي على مستوى مقر البلدية وبحضور الناخب شخصيا، والتزامه بالتوقيع عليها على مرأى من الضباط العموميين، الى جانب ادراج رقم التعريف الوطني الموجود في البطاقة البيوميترية، من دون قبول البطاقة القديمة.

كما يتعين على المستفيد من الاستمارة، وفق ما عاينت "الخبر"، نقل جميع المعلومات الخاصة بالناخب على تطبيق إلكتروني، مع إدراج اسم الضابط العمومي الذي صادق عليها لتحمل مسؤولية أي خطأ محتمل، وذلك قبل أن يطبع على الاستمارة رمز الاستجابة السريعة الذي يسمح للسلطة المستقلة لاحقا بالتأكد من جميع المعلومات إلكترونيا.