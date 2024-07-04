خمس شخصيات "مفضلة" كرئيس وزراء في فرنسا

تدخل فرنسا، منتصف هذه الليلة، فترة الصمت الانتخابي، تمهيدا لحسم الانتخابات التشريعية بعد غد، غير أن الحسم في منصب رئيس وزراء يبدو مؤجلا الى ما بعد يوم الانتخابات والفرز، بالنظر الى "استبعاد" فوز تيار بعينة بالأغلبية المطلقة التي تمكنه من كسب المنصب من دون تحالفات او مساومات مع مختلف الفائزين في الاستحقاق، وفق ما رجحت استطلاع حديث للرأي.

وفي ظل هذا الغموض الذي يلف المشهد، تتصاعد التكهنات حول من سيكون المرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء الجديد، وتتحدث عن خمس شخصيات تصدرت استطلاع رأي حديث أجرته مؤسستي" إيفوب" و"فيدوسيال" المتخصصتين في هذه الشأن.

ويتصدر غابرييل أتال، رئيس الوزراء الحالي، قائمة المرشحين المفضلين للفرنسيين، بنسبة 48% من المستطلعين، الذين يعتبرونه "الشخصية الاكثر ملاءمة لتولي هذا المنصب"، على الرغم من ان المراقبين يرجحون فرضية استحالة استمرار غابرييل أتال في منصبه بعد الانتخابات.

ويأتي جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، في المرتبة الثانية بنسبة 45%، حيث يتمتع الرجل بشعبية واسعة بين مؤيدي اليمين المتطرف. وعلى الرغم من عدم ترشحه في الانتخابات التشريعية، إلا أن حضوره السياسي يثير جدلا واسعا.

أما رافائيل جلوكسمان، رئيس قائمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأوروبية السابقة والذي يمثل إلى حد ما الجيل الجديد من السياسيين اليساريين،وفق تقارير اعلامية فرنسية، يحتل المرتبة الثالثة بنسبة 39%.

في المقابل، يتذيل القائمة كل من مانويل بومبارد وجان لوك ميلانشون المحسوبين على حزب فرنسا الآبية، حيث حصل كل منهما على 20% فقط من نسب الاستطلاع، وقد يعكس هذا التراجع الانقسامات الداخلية التي يعيشها اليسار حاليا وبالخصوص حزب فرنسا الآبية.