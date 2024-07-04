اليمين المتطرف يتسبب في إيقاف لاعب في يورو 2024

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال لمباراتين بعد إشارة اليد المثيرة للجدل التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا الثلاثاء الماضي، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي السبت، وهو قرار وصفته تركيا بأنه "غير عادل".

وقال الاتحاد في بيان إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم"، وفق ما ذكرته "وكالة الانباء الفرنسية".

وكانت برلين وانقرة استدعتت سفيري تركيا وألمانيا على التوالي، بعد ما صدر عن اللاعب ديميريل بخصوص إشارة حركة قومية تركية متطرفة تدعى "الذئاب الرمادية"، وفق ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية.

وفي اليوم الموالي للمباراة، دعت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى "التفكير في فرض عقوبات"، معتبرة أن "رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا". وأدى تصريحها إلى استدعاء تركيا لسفير ألمانيا في أنقرة. ورداً على ذلك، استدعت برلين صباح الخميس سفير تركيا، فيما نددت وزارة خارجية تركيا بـ"ردود الفعل العنصرية في حد ذاتها من السلطات الألمانية".

ولم يرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة على الجدل. لكنه أعلن أنه سيحضر ربع نهائي اليورو بين تركيا وهولندا، المقرر غدا السبت في برلين الثامنة مساء.