هجوم كبير للمقاومة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن استهداف مقر قيادة عمليات الاحتلال الصهيوني، المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح، مؤكدة وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الصهيوني.

وقالت كتائب القسام في بيان: "تمكن عدد كبير من مجاهدي القسام من الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح بالقذائف ضد التحصينات والقذائف المضادة للأفراد وعمليات القنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وقد أوقعت العملية عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إجهاز مجاهديها، على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة غزة.

واستهدف المقاومون مبنى تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة "TBG" ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

واليوم الجمعة، أعلنت القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وسط شارع بغداد في حي الشجاعية، وقنص جندي صهيوني في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ قصيرة المدى.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،استهدافها تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، وذلك بقذائف الهاون.

وأعلنت سرايا القدس استهداف جنود الاحتلال الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح بوابل من قذائف الهاون.

كما استهدفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون النظامي والثقيل، جنود وآليات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى استهدافه بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لقوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتمركزة على الحدود الفلسطينية - المصرية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأمس، أعلنت كتائب القسّام تمكّن مجاهديها من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت القسام إنّ مجاهديها وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تمكّنوا من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستدرج مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقاً، وتم تفجيرها بأفراد القوة، موقععين إياهم جميعاً قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق زعرب شرق حي السلطان بمدينة رفح.

وأيضاً، أكدت سرايا القدس استهدافها تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما واستهدفت سرايا القدس مركز قيادة عمليات "جيش" الاحتلال في حي الشجاعية برشقة صاروخية من نوع (107).

كما قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب الأنصار جنود وآليات العدو المتوغلين في حي الشجاعية بوابل من قذائف الهاون، وقصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى كيبوتس ومقر قيادة عمليات العدو في "ناحل عوز" برشقة صاروخية.

يذكر أنّ عدد قتلى "جيش" الاحتلال الهمج المعترف بهم وصل إلى 678 منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 322 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة.

وعلى الرغم من تشديد "الجيش" الصهيوني الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجم خسائره، فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال، أكبر بكثير مما يعلن.