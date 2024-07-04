عين وسارة: فرحة عارمة بعد العثور على الطفل سيف الدين

عاشت بلدية البيرين بالمقاطعة الادارية عين وسارةفي الجلفة حالة من الفرح والارتياح بعد العثور على الطفل محمد سيف الدين شولي، البالغ من العمر 12 عامًا، الذي كان قد اختفى منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

كانت بلدية البيرين قد شهدت أجواء من القلق والتوتر بعد اختفاء الطفل المفاجئ، حيث أثار هذا الحادث مشاعر الذعر بين أفراد أسرته وسكان المنطقة. بدأت عمليات البحث والتحقيق فور تلقي السلطات الأمنية بلاغاً عن اختفائه، مع دعوات متواصلة إلى المواطنين عبر مواقع التوال الاجتماعي لتقديم أي معلومات قد تساعد في العثور عليه.

وفي تطور إيجابي، تلقت أسرة الطفل اتصالاً من امرأة في ولاية تيبازة، تفيد بأنها شاهدت الطفل في إحدى حافلات النقل استجابت الأسرة بسرعة، وانتقلت إلى المكان المحدد، صبيحة اليوم الجمعة حيث تم العثور على الطفل بجوار أحد المقاهي بشاطئ شنوة وهو في صحة جيدة.

توافد الأهالي والجيران لتهنئة أسرة الطفل بعودته سالماً، معبرين عن سعادتهم الغامرة بزوال هذا الكابوس الذي خيم على المنطقة. كما أعربت أسرة الطفل عن شكرها العميق لكل من ساهم في عملية البحث، سواء من السلطات الأمنية أو المواطنين، مثمنين جهود الجميع وتضامنهم.

و تبقى قصة سيف الدين تذكيراً بأهمية التكاتف المجتمعي والتعاون بين المواطنين والسلطات في مثل هذه الحالات الطارئة.