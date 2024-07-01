وزارة الشؤون الدينية تتحدث عن الزكاة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن يوم الأحد 07 جويلية 2024م هو غرة محرم 1446هـ.

ووفق بيان الوزارة، فإن "يوم عاشوراء 10 محرم 1446هـ سيوافق يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024م، وهو اليوم الذي يسن صيامه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه مسلم".

وأضافت الوزارة، أنه "حرصا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع زكواتهم بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين، مصداقا لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيرُ [التوبة: 60]، وقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [التوبة: 71]".