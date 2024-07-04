حماس توافق على مقترح أمريكي بشأن المفاوضات

قال مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لوكالة "رويترز" إن "الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام (الصهاينة) أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع".

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن "المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافق عليه الاحتلال وسينهي (العدوان على غزة منذ تسعة أشهر)".

وأدى العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.