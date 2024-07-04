أمطار ورياح قوية على 20 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أمطارأ رعدية، ورياحا قوية على عدة ولايات الوطن.

وفي تنبيه، لذات المصالح، فإن الأمطار ستمس كل من ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، المسيلة والجلفة، بالإضافة الى عين قزام، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات: سكيكدة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، الأغواط، البيض، بشار، بني عباس، رياحا قوية، مصحوبة بتطاير الرمال بكثافة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا، إلى غاية التاسعة ليلا.