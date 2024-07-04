مشروع لصناعة الشاحنات لهذه العلامة بالجلفة

كشف شركة "فاوو تراكس الجزائر" الممثل الرسمي للعلامة الصينية "فاوو تراكس" في الجزائر عن شراكتها مع المجموعة الأم لإقامة مشروع لصناعة الشاحنات بمختلف أنواعها الثقيلة، المتوسطة، والصغيرة لذات العلامة بمنطقة عين وسارة في الجلفة.

وجاء في بيان العلامة، بأنّ هذا المشروع "لقى الذي يعتبر الأول في صناعة الشاحنات في الولاية ترحيبا كبيرا من طرف السلطات المحلية لولاية الجلفة بدءًا من السيد الوالي المحترم وكل الإطارات السامية"، في إشارة إلى كونه سيساهم في تنمية المنطقة من الناحية الاقتصادية والصناعية فضلا عن توفير مناصب عمل لشباب الولاية.

ويجدر التذكير بأنّ المجمع الصيني لصناعة المركبات يعتبر أحد المؤسسات التابعة للحكومة الصينية ويعتبر رمزًا وطنيًا، حيث تم تصنيع أول مركبة سنة 1956 بعد الافتتاح الرسمي للمصنع عام 1953.