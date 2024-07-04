ليلة بيضاء في شوارع العاصمة وبلوزداد

احتفلت جماهير شباب بلوزداد إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس بالتتويج التاسع لأبناء "العقيبة" بكأس الجزائر فيما جابت حافلة الفريق التي حملت الكأس وضمت اللاعبين وأعضاء من الطاقم الفني والإداري مختلف معاقل الشباب لتقاسم الأنصار فرحة التتويج الجديد.

ومباشرة بعد إطلاق الحكم مصطفى غربال لصافرة النهاية، خرج أنصار شباب بلوزداد بالآلاف في مختلف شوارع وأحياء العاصمة للتعبير عن فرحتهم بهذا الفوز المميز الذي جعل من الشباب النادي الأكثر تتويجا في هذه المنافسة الشعبية والذي زادته حلاوة أنه تحقق أمام النادي الغريم والمنافس التقليدي.

وعلى أنغام فرقة رابطة الالتراس الشهيرة للنادي "الفاناتيك" تفاعلت وغنت ورقصت حشود بشرية في معقل الشباب الأول بحي "بلكور" من الجنسين ومن كل الأعمار والفئات جمعهم حب هذا الفريق التاريخي منتشين بهذه "السيطرة" التي فرضها الفريق على الصعيد المحلي في انتظار أن يجسد قريبا ذلك على المستوى القاري.

وفي هذه الأثناء وبعد احتفال قصير بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق حيدرة حضره رئيس الشركة المالكة عمارة شرف الدين الذي وعد اللاعبين بمنحة مجزية تجمع ما بين تحقيق المركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال (كما ألح عليه اللاعبون بذلك) والتتويج بالكأس التاسعة وبعد أن تفاعل رفقاء بوشار مع اتصال زميلهم السابق أمير سعيود الذي بادر بتهنئتهم.

انطلقت حافلة الشباب من دون اللاعبين الذين لم يستدعوا للنهائي (لم توجه لهم حتى دعوة حضور المباراة) تجوب شوارع العاصمة ومعاقل الأنصار بداية بحي المدنية العريق ثم شارع الشهداء وصولا إلى ساحة أول ماي فيما تعذر المرور عبر حي بلكور العتيق لأسباب تنظيمية (غلق الطريق للاحتفال) لتطلق الحافلة إلى حي الرويسو ومنه واصلت مسيرتها إلى ملعب نيلسون مانديلا أين ترك الجميع سياراتهم هناك.