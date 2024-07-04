"التلاميذ مطالبون بالتفرغ للعلم للوصول إلى اقتصاد المعرفة"

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت إن التلاميذ "ُمطالبون بالتفرغ للعلم والتكنولوجيا للوصول إلى اقتصاد المعرفة، ومواكبة التطور التكنولوجي من أجل تحقيق النمو والازدهار، ومجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تميز العالم".

وكشف الوزير، خلال إشرافه على حفل اختتام أولمبياد الجزائر للرياضيات، بثانوية الرياضيات بالقبة، بالعاصمة، أن "المنافسة عرفت تأهل 321 تلميذا من أصل 141 ألفًا و241 من التلاميذ المشاركين الممتازين الذين تحصلوا على معدلات تفوق 17 من 20 في مادة الرياضيات في الفصل الأول، والمتمدرسين في السنوات الثانية والثالثة والرابعة متوسط وتلاميذ التعليم الثانوي السنوات الأولى والثانية جذع المشترك علوم وتكنولوجيا، وكذا شعبة تقني رياضي ورياضيات وعلوم تجريبية.

وقال الوزير إنه "تقرر إنشاء وهيكلة منافسة أولمبياد الجزائر للرياضيات في طبعته الأولى بعنوان سنة 2024 تحضيرا

لمشاركة الجزائر وتحسين ترتيبها". وأضاف أن "الإجراء يأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية لاسيما الالتزام رقم 37 الذي ينص على جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري والالتزام رقم 39 المتضمن تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات ومراكز التعليم والتكوين المهنيين".

وتابع الوزير قائلا: "في هذا الإطار قمنا بإنشاء أولمبياد الجزائر للرياضيات وتدشين مقر اللجنة الجزائرية الأولمبياد المواد العلمية على مستوى ثانوية الرياضيات بالقبة يوم 14 مارس من السنة الجارية المصادف لليوم العالمي للرياضيات، ومنذ أسبوع أشرفنا على انطلاق المسابقة التصفوية النهائية الأولمبياد الجزائر للرياضيات التي دامت لغاية يوم الخميس المنصرم".