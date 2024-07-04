"المثلث الأحمر" محظور في ألمانيا

صوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب في ألمانيا لصالح حظر "المثلث الأحمر"، الذي تستخدمه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (المقاومة) حماس في الفيديوهات التي تنشرها لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الصهيوني المتوغلة داخل قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام ألمانية، فقد تم تمرير القانون الذي يمنع ظهور هذا الشعار في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعاقب كل من يستخدمه.

وسبق أن أقرت الحكومة الألمانية قرارًا يسمح بطرد لاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الاحتلال الصهيوني وتدعم فلسطين.

فبحسب وسائل إعلام ألمانية، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع مماثل قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وتستطيع من خلاله سلطات الهجرة طرد كل شخص يوافق على "أعمال إرهابية"، والتي يندرج ضمنها بحسب برلين كل الأنشطة الداعمة لفلسطين.

وبناءً على ذلك، فإن السلطات تملك صلاحية سحب تصريح الإقامة على أي نشاط داعم لفلسطين، حتى لو كان مجرد وضع علامة "إعجاب" على منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعماً للاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث ضاعفت صادرات الأسلحة لتل أبيب وساندتها أمام المجتمع الدولي.