مشروع استثماري جزائري - إيطالي بـ 420 مليون أورو لإنتاج الحبوب

أشرف كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و العزيز فايد، وزير المالية، رفقة فرانسيسكو لولبريجيدا Francesco LOLLOBRIGIDA، وزير الفلاحة و السيادة الغذائية والغابات الإيطالي، و بحضور وزراء الصناعة علي عون والري طاهر دربال والطاقة محمد عرقاب اليوم السبت 06 جويلية 2024 بالجزائر العاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجمع الإيطالي بونيفيشي فيراريزي Ferraresi (BF) Bonifiche لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات، بحضور أعضاء من الحكومة، والسيد Fabrizio SAGGIO المستشار الديبلوماسي الرئيسة الوزراء الإيطالية، وسفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة من طرف المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سعاد عسعوس والرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية BF Spa شركة ذات أسهم)، فديريكو فيشيوني Federico VECCHIONI

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين اللذين يعكفان على تعميق هذه الشراكة و تنويعها.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إنجاز مشروع متكامل بالشراكة بين المجموعة الإيطالية BF Spa والصندوق الوطني للاستثمار، لإنتاج الحبوب والبقول الجافة على مساحة تقدر بـ 36 ألف هكتار بولاية تيميمون (محيط الكبير (01)، وتقدر قيمة الاستثمار المشترك الجزائري الإيطالي بـ 420 مليون أورو. وستخصص لإنتاج القمح، والعدس والفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى تشييد وحدات تحويلية لتصنيع العجائن الغذائية، وصوامع للتخزين وهياكل حيوية أخرى.

وإضافة إلى زراعة الحبوب والبقوليات، سيتم إدخال محاصيل زراعية أخرى استراتيجية ضمن الدورة الزراعية خاصة النباتات الزيتية مثل الصويا كما سيساهم هذا المشروع الذي سينطلق ميدانيا خلال سنة 2024، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة وزيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، وكذا خلق أكثر من 6.700 منصب شغل.

ويدخل هذا المشروع المدمج ضمن سياسة الجزائر الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تجسيد المخطط الوطني لتطوير الشعب الاستراتيجية الذي يشمل الحبوب والبقوليات والنباتات السكرية والزيتية، والبذور، وكذا الحليب.. تسعى الجزائر من خلال تجسيد هذا المخطط إلى إنتاج احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب عبر توسيع مساحات الإنتاج المخصصة لذلك إلى 500.000 هكتار بالجنوب.