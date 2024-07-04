عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي.

وجدّد عطاف بهذه المناسبة، وفق بيان وزارة الخارجية، "تهانيه لنظيره المصري على تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده وبحث معه سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشدد الطرفان على "أهمية توطيد التعاون والشراكة في الميادين الاقتصادية بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان، واتفقا على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العليا من خلال اختيار تاريخ مناسب لعقد اجتماعها المقبل في أقرب الآجال".

كما اتفقا على "تعزيز التنسيق البيني بخصوص أمهات القضايا على الصعيدين العربي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا الشقيقة ومنطقة الساحل الصحراوي"، يضيف المصدر.