آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الرئيس تبون يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

6 جولية 2024 ()

38serv

+ -

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب مسعود بزكشيان.

وذكر بيان للرئاسة، اليوم، ان الرئيس تبون "عبر للرئيس الإيراني باسمه وباسم الجزائر حكومة وشعبا عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما تمنى تبون لنظيره الايراني "التوفيق والسداد في مهامه النبيلة السامية بما يلبّي تطلعات الشعب الإيراني الشقيق".

وعبر رئيس الجمهورية في رسالته، عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين مؤكدا عزمه على تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "كناب بنك" يعرض 2490 مسكنا ومحلا تجاريا للبيع

    12171 قراءة
  • 3

    "التاسعة" في بلوزداد

    7402 قراءة
  • 4

    موجة حر شديدة تجتاح 12 ولاية

    6578 قراءة
  • 5

    هجوم كبير للمقاومة

    6461 قراءة