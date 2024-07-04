الرئيس تبون يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب مسعود بزكشيان.

وذكر بيان للرئاسة، اليوم، ان الرئيس تبون "عبر للرئيس الإيراني باسمه وباسم الجزائر حكومة وشعبا عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما تمنى تبون لنظيره الايراني "التوفيق والسداد في مهامه النبيلة السامية بما يلبّي تطلعات الشعب الإيراني الشقيق".

وعبر رئيس الجمهورية في رسالته، عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين مؤكدا عزمه على تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.