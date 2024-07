Alerte météo : Canicule avec des pics dépassant 49°

Les services météorologiques ont averti de la poursuite de la vague de chaleur intense jusqu'à lundi prochain.

Dans un bulletin spécial, les services ont indiqué qu'une vague de chaleur intense dépassant les 49 degrés Celsius à l'ombre touchera les wilayas d'Adrar, Aïn Salah, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, ainsi que El Meniaa, Béchar, Béni Abbès et Tamanrasset, et ce, jusqu'à lundi soir.

De plus, les wilayas de Djelfa, M'sila, Mila, Constantine, Guelma, Annaba et El Tarf connaîtront une vague de chaleur intense dépassant les 44 degrés tout au long de la journée de samedi.