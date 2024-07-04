"الفاف" تعزي

بعثت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، رسالة تعزية إثر وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء في نص الرسالة: "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي نبأ وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت (31 عامًا) الذي وافته المنية يوم السبت 6 جويلية 2024".

وأضافت "الفاف" في بيانها: "بهذا المصاب الجلل الذي ألم بالكرة المصرية يتقدم السيد وليد صادي باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفديرالي بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه، وأسرة ناديه مودرن فيوتشر وكذلك للاتحاد المصري لكرة القدم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".