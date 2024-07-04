آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

"الفاف" تعزي

6 جولية 2024 ()
+ -

بعثت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، رسالة تعزية إثر وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء في نص الرسالة: "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي نبأ وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت (31 عامًا) الذي وافته المنية يوم السبت 6 جويلية 2024".

وأضافت "الفاف" في بيانها: "بهذا المصاب الجلل الذي ألم بالكرة المصرية يتقدم السيد وليد صادي باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفديرالي بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه، وأسرة ناديه مودرن فيوتشر وكذلك للاتحاد المصري لكرة القدم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "كناب بنك" يعرض 2490 مسكنا ومحلا تجاريا للبيع

    12172 قراءة
  • 3

    "التاسعة" في بلوزداد

    7402 قراءة
  • 4

    موجة حر شديدة تجتاح 12 ولاية

    6580 قراءة
  • 5

    هجوم كبير للمقاومة

    6461 قراءة