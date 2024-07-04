وضع حيز الخدمة الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ اليوم السبت ببومرداس، على تدشين ووضع حيز الخدمة الشطر الثاني من مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس الذي يناهز طوله 9 كلم.

ويندرج وضع حيز الخدمة لهذا الشطر، الذي يصل طوله إجمالا باحتساب الشطر الأول الذي وضع حيز الخدمة سابقا إلى زهاء 17 كلم، ضمن تواصل فعاليات إحياء الذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب.

وجاء في تصريح للوزير، عقب إشرافه على مراسم التدشين، أن الدولة " قامت باستثمارات قاعدية هامة في مجال إنجاز و صيانة الطرقات بهذه الولاية لتسهيل التنقلات وإجراء المعاملات بكل ارتياح خاصة في موسم الاصطياف" .

وأكد الوزير أنه بـ"الرغم من التكلفة المالية العالية التي تطلبها إنجاز هذا المشروع الحيوي، إلا أن المهم في ذلك هو الأثر الإيجابي الذي سيترتب على المواطنين من حيث تسهيل و تأمين استعمال الطريق بصفة عامة" .

ومن جهة أخرى، ولدى تقديمها لعرض حول القطاع، أوضحت مديرة الأشغال العمومية بالولاية، فريال سعيود، أن "مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس يعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالولاية" .

وأضافت أن "هذا المشروع الممتد على طول 17 كلم، مقسم إلى حصة أولى تضم طريق بطول 9 كلم ومنشآت فنية، وحصة ثانية تضم طريق يناهز طوله 8 كلم ومنشأتين فنيتين من الحجم الكبير ومحولات رئيسية" .

ويربط هذا المشروع منطقتي الكرمة والصغيرات بضواحي مدينة بومرداس، بالطريق الوطني رقم 24 وبمنطقة اللوز، وبلدية قورصو بالطريق الولائي رقم 146 باتجاه مدينة تيجلابين والطريق الوطني رقم 5.

وذكرت المتحدثة بأن هذا الطريق سيساهم في فك الخناق المروري الذي تشهده المدينة حاليا مع فتح آفاق تنموية لها وللمناطق المجاورة وتجنب الطريق الرابط بين مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 مرورا ببلدية تيجلابين.

وسيتيح أيضا خيارات أخرى تؤدي نحو الجهة الشرقية-الجنوبية من الولاية أو نحو ولايات تيزي وزو والبويرة والجزائر العاصمة مع فك العزلة عن المناطق المجاورة لمسار الطريق.