Signature d’un projet d'investissement algéro-italien d'une valeur de 420 millions d'euros

Le ministre de l’Agriculture et Développement rural, Youssef Chorfa, et le ministre des Finances, Laziz Faid, accompagnés de Francesco Lollobrigida, ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, ont présidé une cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural algérien et le groupe italien Bonifiche Ferraresi (BF) pour la réalisation d’un projet intégré de production de céréales et de légumineuses.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie Ali Aoun, des Ressources en eau Tahar Derbal et de l'Énergie Mohamed Arkab, ainsi que des membres du gouvernement et de Fabrizio Saggio, conseiller diplomatique de la Première ministre italienne, et de l’ambassadeur d’Italie en Algérie.

L'accord a été signé au Centre international des conférences d'Alger par a directrice générale de l'investissement agricole et du foncier au ministère de l'Agriculture du Développement rural, et Federico Vecchioni, PDG du groupe italien BF Spa.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre l’Algérie et l’Italie dans divers domaines, notamment économique, reflétant la volonté politique des dirigeants des deux pays d'approfondir et de diversifier cette coopération.

Le projet, fruit d’un partenariat entre le groupe italien BF Spa et le Fonds national d'investissement algérien, sera réalisé sur une superficie de 36.000 hectares dans la wilaya de Timimoun, avec un investissement conjoint estimé à 420 millions d'euros. Il visera la production de blé, de lentilles, de haricots secs et de pois chiches, ainsi que la construction d'unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, des silos de stockage et d'autres infrastructures essentielles.

En plus des céréales et des légumineuses, d'autres cultures stratégiques telles que les plantes oléagineuses (soja) seront intégrées à la rotation des cultures. Le projet, dont la mise en œuvre est prévue pour 2024, contribuera à renforcer la production nationale de céréales et de légumineuses, à augmenter les exportations hors hydrocarbures (notamment les pâtes alimentaires) et à créer plus de 6 700 emplois.

Ce projet intégré s'inscrit dans la politique de l'Algérie visant à renforcer la sécurité alimentaire en réalisant le plan national de développement des filières stratégiques, qui inclut les céréales, les légumineuses, les plantes sucrières et oléagineuses, ainsi que les semences et le lait.

L’Algérie vise à répondre à ses besoins alimentaires de base et à atteindre l'autosuffisance en blé dur en étendant les surfaces de production à 500.000 hectares dans le sud du pays.