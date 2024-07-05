"انتظرت لسنوات، والتكريم من الجزائر له طعم خاص"

اعتبر المؤرخ التونسي الكبير عبد الجليل التميمي أن التكريم الذي حظي به من قبل الجزائر عبر الممثلية الدبلوماسية في تونس، يعد أجمل تكريم يتلقاه بعد مسار طويل في الكتابة التاريخية، عن إسهاماته في تدوين تاريخ المنطقة المغاربية.

وقال التميمي لـ"الخبر": "لقد انتظرت هذا التكريم طويلا من قبل الجزائر، وكنت دائما على يقين أن الجزائر لا تنسى كل من ساهم في إسناد نضالها الوطني"، وأضاف: "كرمت من قبل الكثير من الجهات والدول، لكن التكريم من الجزائر له طعم خاص وهو احتفاء سيبقى عالقا في ذهني".

وعبر التميمي عن تأثر بالغ بالمبادرة الجزائرية لتكريمه بمناسبة عيد استقلال الجزائر، وأشاد التميمي بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحفاظ على التاريخ والذاكرة، وبحرص الرئيس عبد المجيد تبون على ذلك.

وسلم سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال ميدالية استحقاق وشهادة تقدير إلى المؤرخ عبد الجليل التميمي، والذي بدا التأثر باديا عليه خلال تكريمه، وسط تصفيق حار من الحاضرين الذين أشادوا بهذه المبادرة.

قال القنصل العام الجزائري في تونس نصر الدين لعرابة لـ"الخبر" أن هذه المبادرة لتكريم مؤرخ جليل وقدير كالأستاذ عبد الجليل التميمي، تأتي في سياق وفاء الجزائر وتقدريها الواجب لكل من قدموا إسهامات في كتابة التاريخ وتصحيح المفاهيم، ضد حملات التشويه التي تطال تاريخ الجزائر والمنطقة".