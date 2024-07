"Le fait d'être honoré par l'Algérie est spécial"

Le grand historien tunisien Abdeljelil Temimi a qualifié l'hommage qui lui a été rendu par l'Algérie, à travers sa représentation diplomatique en Tunisie, comme le plus beau qu'il ait reçu après une longue carrière dans l'écriture historique sur les contributions à la documentation de l'histoire de la région maghrébine.

"J'ai attendu cet hommage de la part de l'Algérie pendant longtemps et j'ai toujours été convaincu que l'Algérie n'oublie jamais ceux qui ont soutenu son combat national", a déclaré Temimi à "El Khabar.

"J'ai été honoré par de nombreuses entités et pays, mais cet hommage de l'Algérie a une saveur particulière et restera gravé dans ma mémoire", a-t-il ajouté.

Temimi s'est dit profondément touché par cette initiative algérienne à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie et a salué les efforts déployés par l'Algérie pour la préservation de l'histoire et de la mémoire, ainsi que l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune dans ce domaine.

L'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azouz Baallal, a remis une médaille de mérite et un certificat d'appréciation à l'historien Abdeljelil Temimi, qui a manifesté une vive émotion lors de cette cérémonie, sous les applaudissements nourris des présents, qui ont salué cette initiative.

Le consul général algérien en Tunisie a déclaré à "El Khabar" que cette initiative visant à honorer un historien aussi éminent que le professeur Abdeljelil Temimi s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance et de l'appréciation de l'Algérie pour ceux qui ont contribué à l'écriture de l'histoire et à la correction des concepts, contre les campagnes de dénigrement visant l'histoire de l'Algérie et de la région.