أكدت عدة مصادر إعلامية أن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بات قاب قوسين من الانتقال إلى نادي فولفسبورغ الألماني.

وحسب "سكاي سبورت" الألمانية فإن الصفقة قريبة من الانتهاء مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، الذي قضى موسما واحدا مع نادي يونيون سان غيلواز البلجيكي ختمه بالتتويج بلقب كأس بلجيكا.

ووفق ذات المصدر فإن عقد اللاعب الجديد سيمتد حتى عام 2029 حيث سيدفع النادي الألماني 17 مليون يورو للظفر بخدمات ابن ولاية جيجل.

من جهته، أكد الصحفي الفرانكو جزائري في صحيفة "ليكيب"، نبيل جليت، إتمام النادي الألماني للصفقة.

ويعتبر هذا الانتقال خطوة جديدة في مشوار عمورة الذي انتقل من وفاق سطيف نحو نادي لوغانو السويسري، ثم بعدها إلى الدوري البلجيكي قبل أن يحط الرحال في "البندسليغا" التي تعتبر من الدوريات الخمس الكبرى.