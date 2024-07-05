بايدن يواصل تصريحاته الغريبة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ،الجمعة، بإصرار إنه "لا يوجد أحد مؤهل أكثر مني لقيادة الولايات المتحدة أو هزيمة دونالد ترامب"، مضيفا في تصريح غريب " "وحده الرب القدير يمكنه أن يقنعني بالانسحاب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه المخاوف من قبل الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان قادراً على التغلب على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

ورداً على سؤال لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ مشاركته في المناظرة الانتخابية الأخيرة، عما إذا كان البقاء في السباق ضد ترامب قد يعرض تمسك الديمقراطيين بالبيت الأبيض للخطر، قال بايدن: "لا أعتقد أن أي شخص آخر سيكون مؤهلاً بقدري ليصبح رئيساً أو يفوز بهذا السباق".

وسأل الصحفي جورج ستيفانوبولس، الذي أجرى المقابلة، بايدن عما إذا كان سينسحب إذا شعر الديمقراطيون بأن ترشحه سيضر بفرص إعادة انتخابهم، ليرد الرئيس الأمريكي: "إذا خرج الرب وقال لي ذلك، "سأفعل".

كما رفض الرئيس الأمريكي دعوات لإجراء اختبار قدرات إدراكية بعدما أثار "أداؤه السيء" في المناظرة الرئاسية الأخيرة مخاوف بشأن لياقته العقلية.

وشدّد بايدن - الذي تعرّض للانتقادات على خلفيّة قدراته العقليّة منذ مناظرته التي وصفت بـ"المخبية" ضدّ خصمه الجمهوري دونالد ترامب - على أن وظيفته تشبه "الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم"، وذلك عندما سأله ستيفانوبولوس الذي يعمل لدى شبكة إيه بي سي نيوز عما إذا كان مستعداً للخضوع لهذا النوع من الاختبارات.