"عدل 3" .. بيان جديد لوزارة السكن

أصدرت، وزارة السكن والعمران، مساء اليوم، بيانا ثانيا بخصوص عملية التسجيل في برنامج "عدل 3"، مؤكدة أن عدد المكتتبين بلغ 452 ألفا وموضحة أن كل من تلقى الرسالة الصوتية بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة يعتبر مسجلا، وذلك بعدما وجد العديد صعوبة في استخراج استمارة التسجيل.

وجاء في بيان الوزارة: "فتحت منصة التسجيل في برنامج 'عدل 3' لليوم الثاني من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، بلغ عدد المسجلين 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، 06 جويلية 2024"

وأضاف الوزارة في بيانها: " تُعلن وزارة السكن والعمران والمدينة لكافة المواطنين أن عملية التسجيل ستستمر في منصة التسجيل الرقمية لبرنامج 'عدل 3' يوم الغد الأحد، 07 جويلية 2024، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً. وستستمر هذه العملية يوميًا حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل".

وأوضحت وزارة السكن والعمران: "نعلم جميع المواطنين أنه يعتبر مسجلاً كل من تلقى الرسالة الصوتية المتعلقة بالتسجيل في برنامج 'عدل 3' بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة".