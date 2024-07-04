يورو 2024 .. انجلترا ثالث أضلاع المربع الذهبي(فيديو)

بات المنتخب الانجليزي ثالث أضلاع المربع الذهبي لبطولة أمم أوروبا 2024 المقامة الحاليا في ألمانيا.

وتجاوز منتخب "الأسود الثلاثة" نظيره السويسري، مساء اليوم، بضربات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

وبعد شوط أول سلبي، تقدمت "الساعات السويسرية" في الدقيقة الـ75 عن طريق المهاجم بريل أمبولو، لكن بوكايو ساكا عدل سريعا في الدقيقة الـ80 بتسديدة محكمة.

وسيواجه المنتخب الانجليزي في نصف النهائي الفائز من مواجهة هولندا-تركيا التي ستجرى في وقت لاحق اليوم، فيما يقابل المنتخب الفرنسي نظيره الاسباني في نصف النهائي الأول.