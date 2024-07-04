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رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة العام الهجري

6 جولية 2024 ()
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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة العام الهجري الجديد. وجاء في نص التهنئة:"بمناسبة حلول غرة محرّم 1446هجرية، ذكرى هجرة حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلّم من مكة إلى المدينة المنورة، إيذانا بميلاد عهد جديد أشرق على البشرية جمعاء، بالخير واليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمحبة والإخاء، فبهذه المناسبة الغالية علينا، يهنىء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري في داخل الوطن وخارجه وكل الأمة العربية والإسلامية داعيًا الله أن يُعيده علينا والجزائر ترفل في كنف الاستقرار والأمن والازدهار ..وكل عام وأنتم بخير."

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