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ثقافة

تنظيم الحفل الأندلسي لجوق الجزائر الكبير لموسيقى الصنعة

6 جولية 2024 ()
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أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على فعاليات الحفل الموسيقي الأندلسي لجوف الجزائر الكبير لموسيقى الصنعة.

وحسب بيان للوزارة فقد تم هذا "بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لإسترجاع السيادة الوطنية، 05 جويلية 1962-2024". 

واضاف نفس المصدر، أن الحفل شارك فيه "ما يقارب 400 موسيقيا منتسبين لأكثر من 40 جمعية موسيقية عبر التراب الوطني، قدموا خلاله وصلات موسيقية في نوبة الانقلاب من طرف مدرسة الجزائر العاصمة، والطابع الحوزي من طرف مدرسة تلمسان والطابع المحجوز من تقديم المدرسة القسنطينية، ليختتم الحفل بتقديم أغاني ثورية."

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