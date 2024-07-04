الفرنسيون يصوّتون في جولة ثانية حاسمة من الانتخابات التشريعية

فتحت صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع في فرنسا في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تشهد فوزا تاريخيا لأحزاب اليمين المتطرف أو برلمانا معلقا.

وقد تشهد هذه الانتخابات تحقيق حزب "التجمع الوطني"، الذي ينتمي لليمين المتطرف ، الذي يرأسه جوردان بارديلا نصرا تاريخيا. وتتمحور رؤية حزب التجمع الوطني المنغلقة على الداخل الفرنسي، ومناهضة المهاجرين.

كما قد يسفر التصويت عن برلمان معلق، وسنوات من الجمود السياسي. وسيكون للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي بدأت جولة اعادتها اليوم الأحد في الدولة المسلحة نوويا، تأثير محتمل على الحرب في أوكرانيا، والدبلوماسية العالمية، والاستقرار الاقتصادي في أوروبا.

و بات من شبه المؤكد أن قوض اليمين الفرنسي سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته عن طريق عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصدها.

وأعلنت الحكومة نشر 30 ألف شرطي في أنحاء البلاد خلال يوم التصويت.