النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات لهذا السبب

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تقرر إدراج تعديل على برنامج رحلاتها لهذا السبب.

وأفاد بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تنهي إلى علم زبائنها أنه نظرا لعدم جاهزية سفينة "طاسيلي 2" تقرر إدراج تعديل على برنامج رحلاتها حيث ستكون رحلة مرسيليا _ سكيكدة المبرمجة سلفا بتاريخ 15 جويلية على الساعة الواحدة زوالا قد أجلت ليوم 17 جويلية في تمام الساعة الرابعة مساء على متن سفينة الجزائر 2.وأما بالنسبة لرحلة وهران_ مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 17 جويلية على الساعة 11:00 صباحا تم تقديمها ليوم 16 جويلية في تمام الساعة 10:00 صباحا على متن سفينة الجزائر 2 .

بالإضافة إلى رحلة سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 19 جويلية على الساعة الثانية زوالا تم تقديمها ليوم 18 جويلية في تمام الساعة الثالثة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

وأضاف البيان، أن المصالح المختصة للمؤسسة ستتكفل بالتواصل مع زبائنها بغية إعلامهم بهذه التعديلات، وتتعهد بالتكفل بهم بأحسن صورة، كما تعرب عن أسفها عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.