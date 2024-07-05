تعرف على الراتب الجديد لمدرب مولودية الجزائر

جدد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر، باتريس بومال عقده مع الفريق لموسم إضافي بعد أن وافقت إدارة الرئيس حكيم حاج رجم على كامل شروطه وأولها المادية.

وقفز راتب المساعد الأسبق لهرفي رونار في المولودية بموجب العقد الجديد من 25 إلى 30 ألف أورو وهو تقريبا نفس الراتب الذي كان يحصل عليه من الاتحاد الايفواري لكرة القدم خلال الفترة التي أشرف خلالها على "الفيلة" ما بين 2020 و2022 مع الاحتفاظ بذات الامتيازات الأخرى وهي منحة مضاعفة في حالات الفوز ومنحة بقيمة 3 رواتب شهرية في حال التتويج باللقب و منحة بقيمة راتب شهرين في حال التتويج بكأس الجزائر الموسم المقبل.

واشترط بومال ايضا تدعيم طاقمه الفني الحالي بمساعدين اضافيين من جنسية فرنسية فيما ربط الاعلان عن القائمة النهائية للمسرحين بالانتهاء أولا من عملية الاستقدمات.

وتزامن تجديد بومال لعقده مع المولودية مع سقوط أسهمه بشكل لافت بعد خسارة نهائي كأس الجزائر حيث أعاب عليه الجميع بما فيه لاعبو الفريق إبعاده للمدافع أيوب غزالة الذي تألق على امتداد المباريات التي لعبها هذا الموسم وكان عنصرا أساسيا في محور دفاع الفريق قبل أن تتم التضحية به لفائدة "المخضرم" جمال بن لعمري في مواجهة شباب بلوزداد كما انتقد المدرب الفرنسي بسبب تغييراته المتأخرة خلال ذات المباراة والتي ساهمت في خسارة الفريق لفرصة العودة في النتيجة والوصول لحلم الثنائية.