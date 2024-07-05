نهائي جديد لشباب بلوزداد بملعب الرويبة

سيكون الموعد اليوم بداية من الساعة 16:00 بملعب سالم مبروكي بالرويبة مع نهائي كأس رابطة كرة القدم النسوية الذي سيجمع شباب بلوزداد وأولمبيك أقبو.

ويبحث الفريق البجاوي عن اللقب الثالث له هذا الموسم بعد أن حقق بطولة وكأس الجزائر وسيكون حاضرا أيضا في نهائي كأس الرابطة لفئة تحت 20 سنة الذي سيجمعه يوم 9 جويلية الجاري على ملعب 20 أوت 55 بالعناصر مع فريق أفاق غليزان وفي نهائي فئة تحت 17 سنة الذي سيجري اليوم بداية من الساعة 14:30 ويجمعه بنادي الجزائر الوسطى.

وكان شباب بلوزداد الذي انهى الموسم في المركز الرابع قد فازا ذهابا وايابا على أولمبيك أقبو في منافسة البطولة.

وتجري منافسة الكرة النسوية وسط تعتيم إعلامي كبير وأشار مصدر عليم بأن توصيات قدمت لخلايا الإعلام في عدد من الفرق المعروفة بعدم نشر أي خبر أو معلومة عن نشاط الفرق النسوية التابعة له.