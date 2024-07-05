الشلف: تفكيك شبكة تهريب السيارات واسترجاع 7 مركبات

تمكنت شرطة الشلف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 08 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 45 و63 سنة، تنشط في التهريب الدولي للمركبات، وتزوير ملفاتها القاعدية، مع استرجاع 7 مركبات مهربة لإحدى العلامات التجارية وملفات قاعدية مزورة.

وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، على إثر التحريات المعمقة التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، بشأن استحداث بطاقات رمادية لمجموعة من المركبات عن طريق ملفات قاعدية مزورة وتسجيلها بأسماء أشخاص مقابل مبالغ مالية، بتواطؤ مع موظف من المصالح الإدارية، حيث تم ضبط واسترجاع 19 ملفا قاعديا مزورا لمركبات تبين أنها محل تهريب دولي، واسترجاع 07 مركبات محل تهريب دولي.

وقد تم تقديم المشتبه بهم، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، عن قضية التهريب الدولي للمركبات، وبيع وشراء ترقيم وسائل نقل أجنبية دون القيام بالإجراءات الجمركية، وكذا جنحة التزوير، واستعمال المزور في محررات إدارية، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ووضـع للسير مركبات بقيد غير مطابق، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.