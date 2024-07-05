مبولحي ..النهاية

وضعت إدارة شباب بلوزداد وبشكل رسمي، الحارس رايس وهاب مبولحي على رأس قائمة اللاعبين المسرحين والتي ضمت أيضا أسامة درفلو ولمين جالو وزين الدين بوتمان وأشرف بودرامة ومامادو ساماكي وكل هذه الأسماء تم استقدامهم خلال الموسم المنقضي فيما انتهت علاقة اسلام بكير بالفريق مع نهاية عقده.

وجاءت تجربة مبولحي مع نادي "العقيبة" فاشلة على طول الخط حيث كانت مكلفة جدا من الناحية المالية (الراتب المنصوص عليه في العقد يصل إلى 600 مليون سنتيم) وضعيفة جدا من الناحية الفنية حيث غاب عن جل مباريات الموسم بداعي الإصابة أو لرفضه أن يكون بديلا لزميله قندوز.

وفي خطوة غير محمودة العواقب لجأت إدارة شباب بلوزداد دون سابق انذار لتجميد رواتب اللاعبين المسرحين تمهيدا لاستدعائهم والتفاوض معهم حول فسخ عقودهم التي تمتد لموسم إضافي أو موسمين كما هو الحال مع المالي ساماكي وسط توقعات بأن تكون المفاوضات في غاية التعقيد ومكلفة جدا بالنسبة لنائب بطل الجزائر.