انقطاع الماء بعدة بلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- عن برمجة شركة مياه تيبازة، أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة ابتداء من يوم غد الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء 10 جويلية 2024، مما سيتسبب في تراجع الإنتاج بـ 40000 م3 خلال هذه الفترة.

وأوضح بيان الشركة، أن الأشغال ستسبب تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية: ولاية الجزائر العاصمة: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

ولاية تيبازة: القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

وأحاطت ســيال علما زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024.