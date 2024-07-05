ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى أزيد من 38 ألف شهيدا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 38153 شهيدا و87828 جريحا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 55 مواطنا وإصابة 123 آخرين، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.