الهلال الأحمر يؤسس فريق الاستجابة الوطني

أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي، اليوم الأحد، عن تأسيس الهلال الأحمر الجزائري لفريق الاستجابة الوطني وهذا بمناسبة الذكرى الـ 62 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وكشفت ابتسام حملاوي، أن مهام "فريق الاستجابة الوطني" سيشمل تسيير عمليات التدخل في الكوارث تحت مسمى "فريق الشهيد عبد المجيد مرواني"، حيث أعلنت المسؤولة ذاتها عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC.

وأفادت رئيسة الهلال الأحمر، أن الدورة التدريبية انطلقت صبيحة اليوم بمركز تجمع الفرق الوطنية الرياضية بفوكة.

وأشارت حملاوي إلى أن الهلال الأحمر الجزائري سيتزود بفريق ماهر ومحترف في تسيير عمليات التدخل في الكوارث، وطنيا ودوليا.