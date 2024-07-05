القدرات الوطنية لتكرير النفط ترتفع

ارتفعت القدرات الوطنية لتكرير النفط من 27 مليون طن سنة 2018 إلى 30.7 مليون طن سنة 2023، أي إنتاج إضافي قدره 3.7 مليون طن، بفضل برنامج إعادة تأهيل وتكييف المصافي الشمالية للبلاد.

وربط نائب رئيس نشاط التكرير والبتروكيماويات لسوناطراك، سليمان سليماني، في تصريح نقلته القناة الإذاعية الثالثة، تحقيق هذه الأرقام باستراتيجية سوناطراك الرامية إلى ترقية نشاط التكرير والبتروكيماويات، من خلال برنامج إعادة تأهيل وتكييف المصافي في شمال البلاد.

وأوضح المتحدث أنّ "معالجة النفط الخام انتقلت من 27 مليون طن سنة 2018 إلى 30.7 مليون طن سنة 2023، مضيفا أن إنتاج البنزين ارتفع من 2.2 مليون طن، فيما ارتفع إنتاج الديزل من 7.8 مليون طن إلى 10.8 مليون طن خلال نفس الفترة"، أضاف أنّ ذلك مكن من "تلبية حاجيات السوق المحلية بشكل كامل، بما في ذلك وقود الكيروسين، الذي توقف استيراده منذ سنة 2020".

وأشار سليماني إلى أنه "تخصيص 3 مليارات دولار لتجسيد هذا البرنامج لإعادة تأهيل وتكييف المصافي، خاصة مصفاة سكيكدة، الأكبر من حيث القدرة على المعالجة (16.5 مليون طن)، وكذا محطتي أرزيو والجزائر العاصمة"، كما مكن البرنامج المسطّر "بالرفع أيضا من عمر هذه المنشآت بأكثر من 15 سنة، وكذا من استدامة إنتاجها".

وذكر المسؤول، من الناحية المقابلة، "أنّ السلامة الصناعية لهذه المصافي تم تعزيزها أيضا في نهاية البرنامج، بالإضافة إلى تكيّيف أنظمة هذه الوحدات مع اللوائح البيئية المعمول بها".