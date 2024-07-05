انجاز كبير للبطل سجاتي

فاز العداء الجزائري جمال سجاتي بامتياز بسباق 800 م لملتقى شارليتي بباريس في إطار الدوري الماسي لألعاب القوى

وحل البطل الجزائري في المركز الأول بعد أن حقق توقيتا رائعا قدره 1.41.56 دقيقة محطما بالمناسبة الرقم القياسي الوطني الذي كان مسجلا باسم البطل الجزائري الأخر توفيق مخلوفي

وحقق سجاتي أفضل نتيجة عالمية في هذا السباق لهذه السنة وثالث أفضل نتيجة لكل الأوقات متفوقا بالمناسبة على منافسه الأول البطل الكيني وانيوني الذي كان يملك أفضل نتيجة عالمية هذا الموسم والذي حل ثانيا في هذا السباق.

وإلى جانب الملاكمة ايمان خليف ولاعبة الجمباز كيليا نمور، يعد سجاتي أحد أبرز أمال الجزائر في معانقة المعدن النفيس خلال أولمبياد باريس القادم.