جيجل: دخول ثلاثة فنادق حيز الخدمة

تعززت الحظيرة الفندقية بولاية جيجل بـ367 غرفة جديدة بعد دخول ثلاث منشآت حيز الخدمة بداية الأسبوع الجاري بعاصمة الولاية، حسبما أفادت علم اليوم الأحد مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن "الأمر يتعلق بفندقين جديدين بشاطئ كتامة وفندق أعيد تأهيله وسط المدينة"، مشيرًا إلى أن "طاقة استيعاب هذه الهياكل الفندقية تعادل أو تزيد عن 500 سرير".

وأضاف أن "هذه المرافق ستسمح بتخفيف الضغط عن الفنادق الموجودة وكذا إتاحة خيارات إضافية للمصطافين وزوار الولاية بغية قضاء عطلتهم"، لافتًا إلى أنه سيتم "خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح فندقين جديدين، على أن يشرع في تشييد هياكل فندقية جديدة قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيسمح بتعزيز هياكل الاستقبال محليًا".

من جهته، صرح بلوادي بوعبدالله، مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية جيجل أن "الطاقة الاستيعابية للفنادق بولاية جيجل وصلت إلى 3000 سرير، على أن يرتفع العدد في الأيام القادمة بعد استلام عديد المنشآت التي هي قيد الإنجاز".

وأشار إلى أن الفنادق المستلمة تم إنجازها في إطار الاستثمار الخاص (واحد مصنف 4 نجوم واثنان بـ3 نجوم)، وساهمت في توفير نحو 100 منصب عمل لفائدة شباب المنطقة.