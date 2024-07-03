"بغالي" يدعو الإقتصاديين الإستثمار في مؤسسة " الإذاعة"

دعا المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، على هامش ذكرى تأسيس إذاعة البليدة المحلية، أرباب المال والأعمال إلى وضع ثقتهم واستثمارهم في مثل هذه "الوسائل الإعلامية"، مشيرًا إلى أن الواقع والتجربة والحقيقة العلمية أثبتت مدى تأثير هذه الوسيلة في الرأي العام.

حرص محمد بغالي في كلمته أمام الحضور، على هامش الاحتفال بذكرى ميلاد إذاعة البليدة المحلية، على توجيه دعوة إلى عائلة المستثمرين لوضع ثقتهم في القنوات الإذاعية الوطنية أو المحلية، معتبرًا أن مثل هذه الوسيلة الإعلامية تمتاز بـ "تأثير وانتشار كبيرين وهامين" بين الجمهور، وأن الفائدة المرجوة منها مضمونة وأكيدة.

وأوضح المدير العام أن عملية سبر آراء أجرتها الإذاعة الوطنية نهاية العام الماضي 2023، شملت عينة كبيرة وهامة قُدرت بالآلاف من المستمعين، توزعوا عبر ولايات الوطن الـ 58، كشفت أن الإعلام الإذاعي هو من أكثر الوسائل "تأثيرًا" و"انتشارًا". وهذا يجعل الاستعانة بمثل هذه المؤسسات الإعلامية للتعريف والدعاية بما تنتجه مختلف المؤسسات الاقتصادية أمرًا صائبًا وعمليًا، وسيعود بالفائدة على أصحابه، لتوفر عاملي "التأثير والانتشار"، وهذا كافٍ لأن يكون محل ثقة في التوجه للاستثمار في مثل هذه الوسائط الإعلامية.