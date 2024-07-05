البويرة: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع زوال اليوم إثر اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق الوطني رقم 5 في جزءه الواقع بإقليم دائرة مشدالة بشرق ولاية البويرة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تدخلت مصالحها على الساعة 15:25 من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى شماس، ببلدية العجيبة، دائرة بشلول.

وأضاف البيان أن الحادث خلف وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مشدالة.