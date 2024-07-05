"الجزائر استكملت 2600 كيلومتر من الألياف البصرية"

أعلن الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد الوهاب بارة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن استكمال الجزائر حوالي 2600 كلم من الألياف البصرية ضمن مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء.

لدى افتتاحه لأشغال الدورة الخامسة للجنة الربط للوصلة المحورية العابرة للصحراء ذات الألياف البصرية، بحضور ممثلي الدول الإفريقية المعنية، أكّد بارة أنّه تمّ "استكمال المحور الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام، إضافة إلى مدّ خط فرعي حتى ولاية تندوف، وهو ما يدلّ على التزام الجزائر وبإيمانها بالمشروع".

وأضاف بارة أنّه خلال السنتين الأخيرتين، ضاعفت الجزائر قدراتها في مجال النطاق الترددي الدولي بدخول (كابل) بحري حيز الخدمة، مبرزاً أهمية هذا المشروع الاستراتيجي العابر للصحراء الذي يعتبر "نموذجاً للشراكة الناجحة بين الدول الإفريقية".

وأوضح بارة أنّ من شأن هذا المشروع "خلق حركية تكنولوجية تقود إلى بروز اقتصاد رقمي بالبلدان المعنية، يسمح بتطوير التجارة الإلكترونية الإفريقية والخدمات المالية عبر الانترنت"، فضلا عن "المساهمة في تعزيز دعائم مناخ الأعمال".

من جانبه، أبرز الأمين العام للجنة، مراد العاليا، أنه سيتم خلال أشغال هذه الدورة "مناقشة مدى تقدم أشغال المشروع والعراقيل التي تواجهه لاستكماله".

في السياق نفسه، أشار إلى أنّ الجزائر تسعى من خلال المشروع، إلى "الاستثمار في الخط البحري الرابط بين الجزائر وفالنسيا (إسبانيا)، عبر تمكين الجزائريين من الولوج إلى الأنترنت، ثم منح الفرصة للدول الإفريقية التي لا تملك واجهة بحرية، من الاستفادة من نفس الخدمات".

ويندرج مشروع الوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، ويربط بين الجزائر، النيجر، نيجيريا، التشاد، مالي وموريتانيا.