موسم العمرة لـ2024 : دعوة وكالات السياحة والأسفار للتسجيل

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، هذا الأحد، كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1446 هجري، إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة، وذلك بدءاً من اليوم.

في بيان له، أعلم الديوان كافة وكالات السياحة والأسفار المعنية إلى أنّه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz بدءاً من اليوم السابع جويلية إلى غاية الثاني عشر سبتمبر القادم، على أن يتم تسليم التراخيص وفق المواعيد التي سيتم تحديدها على نطاق البوّابة الجزائرية للعمرة.